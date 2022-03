VicenzaOro in piena sicurezza grazie ai controlli delle forze dell’ordine: nessun furto registrato, emesso 1 foglio di via

Come ben noto, nelle giornate del 17, 18, 19, 20 e 21 marzo ha avuto luogo a Vicenza la Fiera Orafa Internazionale “VicenzaOro”. L’evento, come di consueto, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 espositori, con una vasta movimentazione di gioielli ed oggetti di valore.

Per tutto il periodo della manifestazione fieristica, che è stata visitata da oltre 15.000 operatori del settore, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica, nell’ambito dei quali sono stati impegnati, oltre agli operatori della Questura del Capoluogo, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, anche i Reparti Speciali della Polizia di Stato (Squadre Antiterrorismo, Unità Cinofile ed Artificieri, Reparto Volo e Reparto Prevenzione Crimine) nonché il personale dell’ Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza.

Tutto il dispositivo di sicurezza ha comportato l’impiego di oltre 100 operatori delle Forze dell’Ordine per ciascun giorno di esposizione, coadiuvati da 12 Guardie Particolari Giurate.

Per facilitare gli espositori ed i visitatori, all’interno dei padiglioni fieristici sono stati istituiti speciali Uffici della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Questo complesso impianto di sicurezza e tutti i servizi connessi, effettuati durante i cinque giorni di Fiera, hanno consentito, grazie anche al prezioso ausilio dell’apparato organizzativo dell’Ente Fiera, di azzerare il numero di furti e di qualsiasi altra tipologia di reato che, invece, seppur in misura assai contenuta si erano registrati nelle edizioni precedenti. Questo importantissimo aspetto è stato accolto con viva soddisfazione dagli organizzatori, dagli espositori e da tutti i visitatori.

Complessivamente, nel corso delle suddette attività sono state controllate 901 persone, di cui 78 con precedenti Penali o di Polizia, e 16.331 veicoli. L’enorme numero di veicoli controllati è stato reso possibile grazie all’utilizzo del Sistema “Mercurio”, una piattaforma tecnologica della Polizia di Stato impiegato per il controllo del territorio, che consente la lettura automatica delle targhe mediante una telecamera collocata sul cruscotto della Volante.

A seguito dei controlli il Questore di Vicenza ha adottato un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio (dal Comune di Vicenza) con obbligo di rientro nel Comune di residenza, a carico di un uomo residente in Provincia di Monza Brianza, gravato da precedenti Penali e di Polizia, senza alcun titolo per permanere nel territorio del Comune di Vicenza. L’uomo è stato allontanato immediatamente dall’area della Fiera e gli è stato ordinato di non fare rientro nel Comune di Vicenza per un periodo di 3 anni.

“L’ormai consolidata collaborazione con l’organizzazione fieristica ha consentito, anche in occasione di quest’ultima edizione di VicenzaOro, di predisporre uno specifico e complesso apparato di controllo e vigilanza che, con l’impiego di tutte le Forze dell’Ordine, garantendo la sicurezza degli espositori e dei visitatori, ha evitato che venissero commessi reati di alcun genere – ha sottolineato il Questore Sartori.