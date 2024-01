VICENZA – Visita del Colonnello Horrigan al comandante dei Carabinieri Moscati

Questa mattina, il Col. Scott W. Horrigan, Comandante della Guarnigione U.S. Army Italy di stanza

a Vicenza, ha reso una visita di cortesia ai Carabinieri di via Muggia.

Nell’occasione, il Comandante Provinciale, Colonnello Giuseppe Moscati, accogliendo l’alto

Ufficiale statunitense, ha illustrato le molteplici attività svolte dall’Arma dei Carabinieri, attraverso i

40 presidi capillarmente presenti in tutta la provincia, ovvero quelle Stazioni e Tenenze che

costituiscono un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni. E proprio in tale ottica, l’Arma

assicura la massima collaborazione con il contingente americano presente nel capoluogo e con la sua

numerosa comunità che vive in provincia.

Il Col. Scott W. Horrigan ha espresso vivissimo interesse nel corso della visita, esprimendo sincera

amicizia e l’apprezzamento per l’attività svolta dai Carabinieri nella provincia berica.

Prima dei saluti finali, l’Ufficiale Americano ha ringraziato sentitamente il Col. Moscati per

l’accoglienza ricevuta, certo che gli ottimi rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni

costituiscano la base per garantire un proficuo servizio e la sicurezza comune.