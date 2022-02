VICENZA – Via libera al prolungamento di via Aldo Moro, Rucco: “Passaggio storico”

Passaggio storico, questa mattina, verso la realizzazione del prolungamento di viale Aldo Moro a totali cura e spese della società Autostrada Brescia Padova: la giunta comunale ha dato infatti il suo assenso alla soluzione a nord.

“Abbiamo espresso parere favorevole – ha annunciato il sindaco Francesco Rucco – alla proposta che la stessa società Autostrada Brescia Padova ritiene preferibile dal punto di vista tecnico, trasportistico ed ambientale e su cui tutti gli enti interessati, compresa la Soprintendenza, hanno dato il proprio assenso. E’ un via libera storico perché si tratta di un’infrastruttura strategica e non più rinviabile, in grado di alleggerire di almeno il 30 per cento il traffico di attraversamento della zona est, con enormi benefici sul fronte della viabilità, dell’inquinamento e della qualità di vita dei cittadini”.

Sentiti i comitati di zona e gli enti coinvolti, l’amministrazione ha dunque dato il suo orientamento, chiudendo una partita che dura da decenni e mettendo così al sicuro una copertura finanziaria a totale carico della società Autostrada Brescia Padova per circa 25 milioni di euro.

“Ora che il Comune si è pronunciato – ha proseguito il sindaco – A4 avvierà la fase progettuale che ci vedrà parte attiva nel condividere tutti i passaggi e vigilare su tutele e mitigazioni. Peraltro questa soluzione non prevede abbattimenti e anche le interferenze risultano relativamente limitate. Ci conforta, inoltre, il via libera espresso dalla Soprintendenza in relazione all’adeguata distanza dal parco di Villa Imperiali e al rispetto della rete idrografica superficiale”.

Il prolungamento di viale Aldo Moro avrà uno sviluppo di circa due chilometri più un altro chilometro per la bretella di collegamento con il casello di Vicenza nord; sono previsti due viadotti a scavalco della linea ferroviaria e di strada Postumia. La strada avrà una corsia per senso di marcia più la banchina esterna.

Secondo il cronoprogramma già indicato da società Autostrada Brescia Padova, la progettazione definitiva sarà completata entro il 2022, quella esecutiva entro il primo semestre del 2024, mentre il cantiere durerà due anni e si concluderà entro dicembre 2026.