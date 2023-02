Vicenza V-RETI accelera il rinnovo di quasi 83mila contatori

È stato presentato questa mattina a Palazzo Trissino il piano di sostituzione dei

contatori elettrici da parte di V-RETI. La società del gruppo AGSM AIM, che si occupa di distribuzione e

misura dell’energia elettrica e del gas naturale nelle città di Verona, Vicenza e in alcuni comuni limitrofi, ha infatti programmato tra il 2023 e il 2024 la sostituzione di circa 80 mila apparecchi nel comune di Vicenza. I vecchi contatori lasceranno il posto a misuratori smart di seconda generazione che consentiranno di disporre delle curve orarie di consumo e abiliteranno il monitoraggio di dettaglio dei propri consumi.

Prima della conferenza stampa in cui la campagna è stata illustrata nel dettaglio, il sindaco di Vicenza

Francesco Rucco, con il presidente di V-RETI Michele Carlotto, il consigliere delegato di V-RETI Livio Negrini e i tecnici Francesco Covelli e Alice Bettale hanno incontrato i rappresentanti delle Istituzioni, i portatori di interesse e i referenti territoriali del vicentino per spiegare il piano di sostituzione massiva, il suo coordinamento e quali saranno i benefici dell’adozione dei nuovi contatori.

“Fornire una corretta informazione a tutti i destinatari diretti e indiretti della campagna – ha commentato Francesco Rucco, sindaco di Vicenza – è fondamentale per il successo dell’attività che V-RETI spingerà nei prossimi mesi. L’attenzione ai consumi è tema molto sentito oggi non solo nelle famiglie vicentine. Si potrà contare su nuovi sistemi di misurazione intelligenti e in grado di fornire importanti indicazioni quasi in tempo reale che aiuteranno anche a migliorare i comportamenti domestici quotidiani, riducendo gli sprechi”.

“Non è solo il regolatore ARERA a imporre il rinnovo del parco contatori di vecchia generazione – ha

spiegato Michele Carlotto, presidente di V-RETI – ma anche gli obiettivi di sostenibilità della società che

intende investire sempre più in tecnologia e innovazione. I dati che i nuovi contatori raccolgono e

trasmettono diventano altrettanto preziosi anche per il fornitore del servizio che può così avere una

fotografia costantemente aggiornata dei consumi per aree omogenee”.

I nuovi contatori 2G prenderanno il posto dei vecchi apparecchi e risponderanno alle vigenti disposizioni fissate dal regolatore nazionale. L’utente potrà avere sempre sotto controllo i propri consumi, grazie anche alla frequenza di rilievo dell’apparecchio (ogni 15 minuti). I dati saranno facilmente visualizzabili nel display del contatore.

L’attività di sostituzione del contatore comporterà un disagio minimo al cliente. Il cambio sarà infatti

effettuato in appena 10 minuti, durante i quali si renderà necessaria solo una breve interruzione della

fornitura di energia elettrica. Il tutto senza alcun costo a carico dell’utente finale. La campagna verrà

preceduta da un’apposita comunicazione su base locale che includerà anche l’affissione di appositi avvisi lungo le vie progressivamente coinvolte con un preavviso di almeno 5 giorni.

Per prevenire eventuali truffe, inoltre, tutti gli operatori impiegati nella sostituzione dei contatori saranno riconoscibili attraverso un tesserino che consentirà di verificare in ogni momento l’identità del tecnico grazie alla funzionalità “Chi c’è alla porta?”, disponibile all’interno dell’App per smartphone di V-Reti oppure telefonando al numero verde 800 342476, disponibile anche per eventuali richieste di informazioni e chiarimento.