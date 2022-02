VICENZA – Tenta rapina puntando la lama su un passante, che reagisce sferrandogli un pugno

Ieri sera (22 febbraio) a Vicenza, si è presentato alla Stazione dei Carabinieri un uomo quarantaquattrenne, italiano, residente in provincia per denunciare una tentata rapina aggravata, subita il 20 febbraio 2022, fra le ore 16.00 e le 17.00, a Vicenza, in via Gorizia.

L’uomo ha riferito che, mentre percorreva quella via assieme ad altre due persone, veniva avvicinato da uno sconosciuto che, dopo averlo minacciato con una lama tipo bisturi chirurgico, gli intimava di consegnare il portafoglio. La vittima, al fine di sottrarsi alla minaccia, sferrava dei pugni all’aggressore che desisteva cadendo a terra. Il denunciante successivamente si è allontanato portandosi al pronto soccorso dell’ospedale civile di questo capoluogo dove gli veniva diagnosticata una frattura alla mano destra giudicata guaribile in 30 giorni s.c..