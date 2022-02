VICENZA – Svolta per la variante dell’Albera, sabato inizia lo spostamento dell’elettrodotto Terna

Variante alla Sp46: sabato 12 al via lo spostamento dell’elettrodotto di Terna. Il Vicesindaco Celebron:“Grazie a questo cantiere vengono finalmente sbloccati i lavori di Anas”

Partono le operazioni di spostamento dell’elettrodotto di Terna che sta bloccando il lavori di Anas alla variante alla Sp 46.

Per consentire l’esecuzione di un primo intervento sulla linea elettrica, sabato 12 febbraio sarà attivato il senso unico alternato in via Fermi, in corrispondenza della sede della Camera di Commercio di Vicenza.

“Grazie a questo cantiere vengono finalmente sbloccati i lavori della variante alla Sp 46 curati da Anas – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –, a testimonianza del dialogo fruttuoso avvenuto a Roma lo scorso 25 gennaio con il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli. Il viceministro si è attivato con Terna per risolvere il problema delle interferenze con la rete dell’alta tensione e farà particolare attenzione allo sviluppo del cantiere nei prossimi mesi”.

Nelle prossime settimane saranno necessarie altre modifiche viarie per consentire l’avanzamento dei lavori.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.