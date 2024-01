VICENZA – Spazi liberi al Mercato Ortofrutticolo: pubblicato l’avviso

L’operazione di rilancio del Mercato ortofrutticolo parte dalla concessione degli spazi attualmente liberi. Sono stati pubblicati infatti due avvisi nel sito del Comune per assegnare tre unità immobiliari situate nella cinta esterna del mercato e sei stand e cinque magazzini posti all’interno del complesso di viale del Mercato Nuovo. Gli spazi saranno destinati all’uso commerciale per attività di vendita di prodotti ortofrutticoli e agroalimentari.

«Il Mercato ortofrutticolo deve essere un luogo da vivere, con un’offerta commerciale capace di attrarre cittadini e anche turisti – sottolinea l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi -. Per la riqualificazione del complesso, partiamo quindi dall’assegnazione degli spazi liberi. Cerchiamo progetti qualitativi innovativi per lo sviluppo di servizi all’ingrosso e al dettaglio con un approccio sempre più sostenibile. Verranno inoltre valutate con un punteggio più alto le proposte per il commercio di prodotti non presenti nel mercato, come quelli per celiaci e vegani. Oltre ad alcune aree interne al complesso, vengono date in concessione tre unità immobiliari situate nella cinta esterna: si tratta di due locali una volta usati da Poste Italiane e di un ex tabaccheria, non più utilizzati da circa cinque anni».

Gli avvisi

I locali da assegnare necessitano di alcuni lavori di adeguamento che saranno a carico dei concessionari. Per gli spazi interni, una volta terminati i lavori il canone verrà rideterminato decurtando in parte le spese sostenute. Per quelli esterni invece gli interessati dovranno presentare un’offerta sia per il canone sia per gli interventi di manutenzione.

La concessione è di sei anni per stand e magazzini e di nove per le unità immobiliari esterne.

Le offerte dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune, in corso Palladio 98, entro le 12 del 6 marzo.

Gli avvisi, le planimetrie e i moduli di domanda sono pubblicati nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/363635

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/363640

Maggiori informazioni

Per gli spazi interni al Mercato contattare il settore Suap Edilizia privata, Sport e Manifestazioni: 0444 221973 e sportellounico@cert.comune.vicenza.it

Per gli spazi esterni all’area mercatale contattare il Settore Ambiente Patrimonio: 0444 221279 e patrimonio@comune.vicenza.it