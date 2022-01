VICENZA – Servizio Civile: ragazzi dai 18 ai 28 anni possono candidarsi fino al 26 gennaio

C’è tempo fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio per candidarsi alle tre esperienze di servizio civile proposte dal Comune di Vicenza.

“Mi rivolgo ai giovani dai 18 ai 28 anni – afferma l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Cristina Tolio – per ricordare loro che è ancora possibile partecipare ad uno dei tre progetti di servizio civile messi a disposizione dal Comune di Vicenza. Le proposte riguardano attività nei centri giovanili, presso la Biblioteca Bertoliana e nei musei cittadini. È un impegno che dura 12 mesi, per 25 ore e 5 giorni a settimana e che prevede anche un compenso, come da tabella ministeriale. Invito, quindi, i ragazzi interessati ad informarsi nel sito del Comune e a rivolgersi all’assessorato all’Istruzione e alle politiche giovani per un eventuale aiuto nella compilazione della domanda”.

I giovani potranno presentare la candidatura attraverso la piattaforma Domande on line (DOL), all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla conoscenza del bando e alla presentazione della domanda.

Per informazioni sui progetti e sulle modalità di iscrizione consultare il sito istituzionale del Comune di Vicenza, all’indirizzo: https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/303325.

Le proposte del Comune di Vicenza

Il progetto di servizio civile, composto da tre proposte, è stato presentato nel 2021 dall’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza al Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale e darà l’opportunità ai giovani di rendersi utili alla comunità, oltre a fare un’esperienza di formazione e lavoro utile per consolidare le proprie conoscenze o per acquisirne di nuove.

I giovani interessati potranno candidarsi a una delle tre proposte.

Vicenza-zioni giovani&sostenibil (codice progetto: PTXSU0001521011393NXXX) intende incoraggiare il protagonismo giovanile in ambito culturale e ambientale, stimolando l’aggregazione giovanile e sostenendo le attività dei centri di aggregazione cittadini per i giovani. Inoltre, si vuole promuovere tra gli studenti delle scuole cittadine l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Per questo progetto sono disponibili otto posti.

La proposta Biblioteche+ inclusive (codice progetto: PTXSU0001521011394NXXX) permette di seguire in Biblioteca Bertoliana progetti legati alle finalità delle sedi di pubblica lettura (assistenza agli utenti, consulenze, promozione, interprestito librario), progetti di catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario moderno, antico e manoscritto, e per supportare la comunicazione social della Bertoliana. Per questo progetto sono disponibili dieci posti.

Il progetto Museigiovani (codice progetto: PTXSU0001521011395NXXX) ha la finalità di ampliare la fruizione dei beni museali e di supportare l’ufficio cultura nelle attività di promozione del patrimonio museale e culturale vicentino per farlo conoscere alla cittadinanza ed ai turisti. Per questo progetto sono disponibili quattro posti.