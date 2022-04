In aggiornamento

E’ stato segnalato un incidente che ha coinvolto più veicoli in tangenziale Sud a Vicenza (viale Annecy), in direzione di Padova poco prima delle gallerie dei Berici. Non si hanno notizie di feriti o vittime, per ora. Il traffico è in tilt a Vicenza Ovest, soprattutto nella viabilità di accesso alla tangenziale e del casello