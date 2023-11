VICENZA – Scuola Riello: transenne per la sicurezza dell’ingresso

Con la posa di una trentina di transenne è stato messo in sicurezza il passaggio di fronte alla scuola primaria Riello. L’intervento, realizzato in questi giorni, risponde alla richiesta arrivata dall’istituto e dal comitato genitori di dissuadere la sosta dai marciapiedi per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli studenti della scuola.

A presentare la novità sono stati oggi l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller, l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 6 Margherita Ricciardi.

«Sono diverse le segnalazioni arrivate dalla scuola e dal comitato genitori dei problemi legati alla sosta che si verificano all’ingresso e all’uscita da scuola, quando l’afflusso è molto elevato – spiega l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo – . Molte famiglie accompagnano i bambini con le auto creando delle situazioni di pericolo dovute al parcheggio in doppia o anche tripla fila, sopra i marciapiedi o nelle piste ciclabili. I dissuasori installati in questi giorni rappresentano un primo intervento per rendere l’ingresso e l’uscita da scuola più sicuri. In futuro si potrà pensare ad un intervento più importante di riqualificazione dello spazio antistante l’ingresso che favorisca anche la socializzazione, come abbiamo già in programma per il fronte scuola a Laghetto, con l’obiettivo di rendere la città sempre più a misura di ragazzi e studenti».

«Nessuna barriera fisica potrà sostituire l’educazione civica che gli automobilisti devono dimostrare rispettando gli altri utenti della strada come pedoni e ciclisti – sottolinea all’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Questo intervento garantisce maggior sicurezza al fronte scolastico, ma come ha sottolineato anche l’assessore Selmo si potrà valutare in futuro una riqualificazione complessiva del fronte scuola».

Le transenne sono posizionate nei marciapiedi in entrambi i lati della strada dii fronte all’ingresso scolastico, sull’attraversamento esistente, e in tutto l’ambito compreso tra l’incrocio con via Massaria e con via Borella, oltre ad un ulteriore tratto di via Riello.

Le transenne sono state fornite, come previsto dall’appalto, dalla ditta che gestisce la pubblicità lungo le strade cittadine, su indicazione del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici.