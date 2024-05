VICENZA – Ritardi nei lavori a Palazzo Chiericati: l’opposizione protesta

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione dei consiglieri di opposizione Siotto, Rucco, Porelli, Sorrentino e Zocca sui ritardi nei lavori di restauro a Palazzo Chiericati.

“Con comunicato stampa in data 30.01.2024 – scrivono – il Sindaco Possamai annunciava, a trombe squillanti, che per agosto il cantiere di Palazzo Chiericati sarebbe stato finalmente completato.

Di contro, e’ di ieri la silenziosa pubblicazione della determina n. 1110 con la quale viene annullato l’affidamento temporaneo del servizio di allestimento dell’ala ottocentesca e delle tre sale dell’ala cinquecentesca, motivato da criticità legate al completamento ed al collegamento degli impianti elettrici. Come dire: l’assessorato alla cultura stava pensando all’allestimento, ma I lavori pubblici ancora non sanno come completare l’illuminazione, il che dà un’idea, vagamente drammatica, di quanto gli uffici si coordinino e di quanto gli assessori sappiano come lavorare.

La situazione e’ altamente drammatica perché’ il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roi ha da ultimo elargito un ulteriore contributo in favore dei Musei Civici di Vicenza, a condizione che l’ala ottocentesca fosse inaugurata entro la fine di aprile 2024.

Ed, invece, contrariamente agli impegni reciprocamente assunti, non solo detta Ala non e’ stata inaugurata, ma di fatto i lavori sono fermi all’amministrazione precedente: va precisato, per rispetto del vero, che l’incarico per il progetto scientifico per l’allestimento venne dato dalla precedente amministrazione, e sempre la precedente amministrazione terminò il suo mandato nel momento in cui andava affrontato il tema dei corpi illuminanti.

E’ stato perso un anno, e fin qua ci pare il file rouge dell’amministrazione Possamai.

La cosa che piu’ ci preoccupa e’ il contributo della Fondazione Roi: cosa intende fare il nuovo consiglio di amministrazione appena insediatosi? Revocherà il contributo ex ante concesso? Lo prorogherà? E l’amministrazione, intende finalmente gestire la res publica con criterio, rispetto, programmazione concreta e meno comunicati stampa? Ai posteri l’ardua sentenza; ai vicentini, l’onere di aspettare ancora e di non sapere come il denaro pubblico viene speso”.