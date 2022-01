VICENZA – Risistemata la suggestiva Stradella di Valmarana

Stradella Valmarana, conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza

Assessore Ierardi: “Un investimento di 90 mila euro per la sistemazione di un percorso molto bello e suggestivo che appartiene al patrimonio culturale e paesaggistico della città”

Questa mattina l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi si è recato in sopralluogo in stradella Valmarana: domani, sabato 22 gennaio, si concluderanno, infatti, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto che si snoda da via della Rotonda a villa Valmarana ai Nani.

“Un investimento di 90 mila euro per un intervento di riqualificazione di un percorso molto bello e suggestivo che appartiene al patrimonio culturale e paesaggistico della città e che nessuno di coloro che ci ha preceduto ha mai pensato di eseguire – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Un anno e mezzo fa ci siamo presi l’impegno per studiare la soluzione migliore per sistemare questo tratto del cammino Fogazzaro Roi. Siamo riusciti a farlo in brevissimo tempo e ora lo restituiamo finalmente riqualificato a cittadini e turisti. A breve, valorizzeremo ulteriormente il sentiero mettendo a dimora arbusti ai lati e illuminandolo in modo suggestivo”.

Il cantiere, che ha preso il via nella seconda metà di novembre 2021, si è svolto in due fasi con una sospensione dei lavori durante le festività Natalizie per consentire la fruibilità del primo tratto della stradella.

Dal 18 novembre al 23 dicembre è stata completamente rifatta la pavimentazione in ciottolato del primo tratto del percorso, a partire da via della Rotonda, per un’estensione di circa 90 metri.

Dopo l’Epifania, quindi, dal 17 al 21 gennaio, è stato completato il secondo tratto verso villa Valmarana ai Nani con la ripavimentazione della parte, circa 200 metri, a monte di stradella Valmarana; è stato utilizzato stabilizzato drenante, un materiale naturale che permette la permeabilità del suolo. Le opere sono eseguite dalla ditta Carraro Giorgio Snc di Vò (Padova).

Conclusi i lavori, stradella Valmarana sarà finalmente illuminata: è già stata predisposta, infatti, l’illuminazione pubblica per la successiva attivazione nell’ambito dell’operazione che sta coinvolgendo tutta la città.

L’intervento, del valore di 90 mila euro, ha visto oltre alla realizzazione della nuova pavimentazione del percorso di collegamento pedonale, anche il ripristino del sistema di scolo delle acque e la messa in sagoma delle gradinate.

Grazie ai lavori – che rientrano nell’ambito di un progetto complessivo di 183 mila euro, che negli anni scorsi ha portato alla riqualificazione di stradella della Rotonda – verrà migliorata l’accessibilità all’intero sito turistico.

Verranno, inoltre, completate le opere a verde a cura di vivaio locale, per valorizzare i fianchi inerbiti del percorso, che manterrà un aspetto naturalistico e storico.