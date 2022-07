VICENZA – Pronte a partire le asfaltature di agosto: ecco le strade interessate

Da lunedì 1 agosto, condizioni meteo permettendo, prenderanno il via alcuni cantieri di competenza del servizio Infrastrutture e gestione urbana.

In particolare, saranno eseguiti lavori di asfaltatura in contra’ Pedemuro San Biagio, contra’ XX Settembre, contra’ Porta Padova, strada Marosticana e, a seguire, in contra’ San Marco e contra’ San Francesco. In viale Rodolfi ci sarà un intervento di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica cui seguirà, verso fine agosto, il rifacimento dell’impianto in strada Padana verso Padova.

Inoltre, sempre da lunedì 1 agosto, a cura di V-Reti, su strada Pasubio saranno eseguiti, in notturna, lavori di posa dei sottoservizi mentre in Borgo Berga lavori di scavo per la realizzazione di allacci di acqua e gas.

“Dalla prossima settimana diamo il via ad una serie di asfaltature che rientrano in due distinti progetti di importo complessivo pari a 2,4 milioni di euro – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. I lavori partiranno dalle vie più prossime al centro storico, approfittando così del mese di agosto, durante il quale il carico di traffico è minore. Proseguono, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica iniziati a Maddalene, in corrispondenza della pista ciclopedonale tra le vie Rolle e Beregane, dove l’impianto è pressoché ultimato, e in zona Cattane, dove sta terminando la posa dei nuovi pali lungo le vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Perrucchetti ed Emanuele Filiberto di Savoia. Dall’1 agosto il cantiere si sposterà in viale Rodolfi dove sarà posata una nuova linea di alimentazione dell’impianto e, a seguire, in strada Padana verso Padova”.

Lavori di asfaltatura

Si inizierà con l’asfaltatura di contra’ Pedemuro San Biagio, contra’ XX Settembre e contra’ Porta Padova e, quindi, strada Marosticana. Una volta terminato il lavoro a San Biagio, si proseguirà con l’asfaltatura in diurna di contra’ San Marco e contra’ San Francesco.

In generale, si procederà alla fresatura delle pavimentazioni deteriorate con profondità tra 10 e 20 centimetri, provvedendo successivamente a stendere conglomerati bituminosi ad alte prestazioni, con migliori capacità portanti e durabilità maggiore, utili a sopportare gli importanti carichi di traffico generati da mezzi pesanti.

I lavori saranno eseguiti da Italbeton S.p.a. di Trento e Salima S.r.l. di Limena (PD) in raggruppamento temporaneo con Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Sandrigo (VI) e diretti dagli ingegneri Alberto Marchetto di Arzignano (VI) e Flavio Pretto di Cornedo Vic. (VI)

Durante gli interventi saranno necessarie modifiche alla circolazione.

Contra’ Pedemuro San Biagio

I lavori di asfaltatura si svolgeranno in due fasi, in orario diurno: dapprima sarà interessato il tratto tra piazzetta San Biagio e l’ingresso al parcheggio Fogazzaro. In questa fase verrà garantito il transito a senso unico alternato. Nella successiva fase, che riguarderà il tratto compreso tra l’ingresso al parcheggio Fogazzaro e l’incrocio con corso Fogazzaro, sarà necessario chiudere la strada per circa un giorno. L’accesso alla ZTL dal varco 4 verrà garantito con accesso, per gli aventi diritto, dal varco 2 di contra’ Montagna. Verrà sempre garantito l’accesso al parcheggio Fogazzaro. I lavori delle due fasi si protrarranno, salvo imprevisti, per cinque giorni durante i quali tutte le linee degli autobus in transito subiranno deviazioni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Svt.

Contra’ San Marco e contra’ San Francesco

Una volta terminato l’intervento a San Biagio, per circa 15 giorni verranno eseguiti lavori di asfaltatura in orario diurno, con restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri. Non saranno attuate modifiche al servizio di trasporto pubblico locale.

I lavori proseguiranno, poi, a oltranza nei mesi di settembre e ottobre sfruttando, ove possibile e nell’ottica di diminuire al minimo i disagi all’utenza, anche le ore notturne e le giornate festive, andando ad interessare numerose arterie cittadine tra le quali, a partire dal 22 agosto, strada di Bertesina e viale Aldo Moro.

Contra’ XX Settembre e contra’ Porta Padova

Dall’1 agosto prenderanno il via i lavori di asfaltatura, in orario diurno, in contra’ XX Settembre e contra’ Porta Padova: sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione dall’incrocio con via Gallieno/Margherita verso piazza XX Settembre. Le linee del trasporto pubblico locale saranno temporaneamente deviate. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Svt. La durata prevista è di circa dieci giorni.

Sia in contra’ Pedemuro San Biagio che in contra’ XX Settembre e Porta Padova, la sosta sarà momentaneamente sospesa, garantendo comunque l’accesso ai residenti e alle attività commerciali compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere.

Strada Marosticana

Sempre dall’1 agosto, per circa 15 giorni, verranno eseguiti lavori di asfaltatura in orario notturno, dalle 21 alle 6, nel tratto di strada Marosticana compreso tra la rotatoria con viale Cricoli e l’incrocio con strada dei Molini. Sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri.

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

Dall’1 agosto in viale Rodolfi prenderanno il via le operazioni di scavo della nuova linea di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica, ormai giunto a fine vita e da tempo alimentato tramite collegamenti aerei provvisori.

Come avvenuto nel quartiere Cattane, anche in viale Rodolfi saranno posati nuovi cavidotti e cablaggi elettrici, realizzati plinti e pozzetti, nonché posati nuovi pali e apparecchi a Led, andando a potenziare l’illuminazione anche nell’area di parcheggio adiacente Parco Querini e lungo il percorso pedonale che costeggia il viale fino a Porta Santa Lucia.

Durante i lavori, che si protrarranno per circa tre settimane, sarà necessario occupare alcuni stalli di sosta all’interno del parcheggio e interrompere alcuni tratti di marciapiede lungo viale Rodolfi. Il cantiere si sposterà verso fine agosto in strada Padana verso Padova per il rifacimento dell’impianto nel tratto fronte centro commerciale.

Lavori a cura di V-Reti

Strada Pasubio

Per tre notti, sempre da lunedì 1 agosto su strada Pasubio saranno eseguiti, in notturna, lavori di posa dei sottoservizi.

Sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri in corrispondenza dell’incrocio tra strada di Lobia e strada Pasubio.

Borgo Berga

Per tutto il mese di agosto in Borgo Berga, nel tratto compreso tra via Oliva e via Tiepolo, a cura di V-Reti saranno eseguiti lavori di scavo per la realizzazione di allacci di acqua e gas. Durante l’intervento sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri.

Informazioni

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.