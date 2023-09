VICENZA – Prolungamento di via Aldo Moro: incontro con i cittadini il 12 settembre

Per illustrare il progetto definitivo di prolungamento di viale Aldo Moro, dall’incrocio con la strada comunale di Bertesina alla SS53 “Postumia” nel Comune di Vicenza, martedì 12 settembre, alle 21, si terrà un’assemblea pubblica nella sala della Pro loco Postumia in via Giorgio Mainardi, 14 (entrata da via Aurelio Dall’Acqua).

Saranno presenti il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller, il consigliere delegato alla Tav e alle grandi infrastrutture Angelo Tonello e i tecnici della Società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova.