VICENZA – Prende a bottigliate distributore di sigarette in pieno giorno e lo distrugge davanti ai passanti

Un cittadino del Gambia di 28 anni (iniziali B.B.) è stato denunciato per danneggiamento e mancato rispetto dell’ordine di allontanamento dal territorio italiano dai carabinieri. Domenica 13 febbraio alle 12.30 il giovane, clandestino in Italia, con precedenti e senza fissa dimora, ha dato in escandescenze davanti alla tabaccheria Bertocco all’angolo fra contra’ Pusterla e contra’ Pedemuro San Biagio ed ha iniziato a colpire con bottiglie di vetro il display del distributore automatico di sigarette, danneggiandolo (i danni potrebbero ammontare a più di 200 euro). Tutto questo davanti ai passanti e agli automobilisti che transitavano, allibiti. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che l’hanno bloccato, identificato e denunciato.