VICENZA – Poliziotti in congedo e riconoscimenti stamane in Questura

Il Questore di Vicenza Antonino Messineo ha consegnato stamane in Questura di Vicenza, le medaglie di Commiato riconosciute dal Capo della Polizia ai poliziotti entrati in congedo per raggiunti limiti di età e gli attestati di onorificenza.

Sono state consegnate 4 medaglie a uomini e donne che hanno trascorso la loro vita nella Polizia di Stato di Vicenza e che sono entrati in congedo nel 2021 dopo aver ricoperto diversi incarichi in quasi tutti gli Uffici. Un momento di saluto personale ma anche con il quale si è voluto sancire la gratitudine da parte della Polizia di Stato della quale faranno per sempre parte.

Sono state, inoltre, consegnate le medaglie d’oro al merito di servizio al P.D. Dott.ssa Rosaria BROCCOLETTI e all’Isp. Sup. Luca VALENZI, il quale ha ricevuto anche la croce d’oro per anzianità di servizio. Medaglia d’argento al merito di servizio per il Sost. Comm. Cord. Renato BATTISTIN che ha ricevuto anche la Croce d’argento per anzianità di servizio. Croce d’oro per anzianità di servizio al Sost. Comm. Coord Massino BENETELLO e croce d’argento per anzianità di servizio al Comm. Gianpaolo SOLLINGER. “Nonostante continui la crisi sanitaria ho fortemente desiderato organizzare questo momento per ringraziare personalmente ognuno di voi per tutti i sacrifici professionali e personali che avete fatto per la Polizia di Stato. La porta della Questura è sempre aperta ed io sono a vostra disposizione”, queste le parole con cui il Questore ha voluto concludere e salutare il personale in congendo.