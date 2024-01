VICENZA – Palazzo ex-Aci: quasi conclusi i lavori, a primavera si terranno le lezioni di Design

Si avviano alla conclusione, prevista ad inizio febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del palazzo ex Aci di piazzetta San Biagio. L’edificio, che ospiterà il corso di Design industriale dell’università Iuav di Venezia, verrà poi consegnato a Fondazione Studi Universitari di Vicenza e Iuav, che si occuperanno dell’arredo. Nel corso della primavera potranno quindi prendere il via nel palazzo ex Aci le lezioni del corso di studi triennale, che prevede per ogni anno al massimo 60 iscritti.

Per presentare le novità si sono recati oggi in sopralluogo a San Biagio il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e il presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza Adamo Dalla Fontana.

«Stanno arrivando a conclusione i lavori dell’ex Aci dove troverà casa il corso di Design industriale dello Iuav: un passo avanti per lo sviluppo della città universitaria, che si inserisce nel progetto di riqualificazione dell’intero complesso di San Biagio – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai -. Nelle prossime settimane arriverà infatti il primo studio di fattibilità per il recupero dell’area verde del complesso di San Biagio vicina allo stabile dell’ex Aci che, grazie ad un accordo con il demanio, diventerà un parco urbano accessibile a famiglie, residenti e anche agli studenti che qui studieranno. Ci sarà inoltre un altro intervento significativo: il percorso ciclopedonale lungo la sponda del fiume Bacchiglione, già realizzato nel tratto che va dall’ingresso di Ponte Novo del parcheggio Fogazzaro fino alle ex carceri di San Biagio, verrà completato e proseguirà lungo il complesso per arrivare fino alla spiaggetta. Importanti passi avanti per rendere più vivo questo quartiere».

«Quello dell’ex Aci è un altro cantiere che viene portato a compimento – ha continuato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Negli ultimi mesi i lavori hanno avuto dei progressi notevoli e arriveranno a conclusione in poche settimane. Fondamentale è stata l’ulteriore iniezione di risorse da parte del Comune, che a dicembre ha stanziato 280 mila euro per completare le ultime opere. Una volta conclusi i lavori, Fondazione Studi Universitari di Vicenza e Iuav procederanno con l’arredamento degli spazi. L’obiettivo è di poter far partire le lezioni nell’edificio nel secondo semestre di quest’anno».

«Registriamo con soddisfazione l’ormai imminente conclusione dei lavori – ha affermatoAdamo Dalla Fontana, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza -. Si tratta di un’altra tappa di grande rilevanza nel percorso di sviluppo di Vicenza come città universitaria. Questo passaggio segnerà non solo una ulteriore crescita quantitativa in termini di metri quadri e volumi destinati all’attività universitaria, ma anche una crescita qualitativa per la presenza di Iuav a Vicenza che potrà così contare su una sede dedicata, che sarà così anche un segno tangibile della sua presenza in città. Questo non potrà che aumentare la consapevolezza anche da parte della cittadinanza della presenza di Iuav a Vicenza e allo stesso tempo favorirà una relazione ancora più stretta tra l’Ateneo, con il suo corso di laurea, e il territorio, aumentando così ulteriormente le possibilità di realizzare nuove iniziative e collaborazioni».

L’intervento di ristrutturazione, avviato ad aprile dello scorso anno con fine lavori prevista per ottobre, ha richiesto alcune opere aggiuntive realizzate negli ultimi mesi, come l’installazione della rete internet e di un sistema di ricambio d’aria automatico. Questeultime miglioriesono state sostenute dal Comune con 280 mila euro. Nel complesso la riqualificazione ha raggiunto quindi il valore di 2.115.000 euro, di cui 300 mila finanziati dalla Fondazione e il resto dal Comune.

I lavori

L’intervento su palazzo ex Aci, che può contare su una superficie di 1.600 metri quadrati distribuiti su quattro piani, ha riguardato opere di consolidamento strutturale e adeguamento antisismico, di rifacimento della copertura, di adeguamento degli impianti alle norme e ai nuovi usi previsti, di sostituzione degli infissi e di riqualificazione funzionale tenendo conto della nuova destinazione a sede universitaria.

Tra le opere aggiuntive degli ultimi mesi ci sono la realizzazione della rete dati e l’installazione di un sistema di ricambio d’aria meccanico con recuperatore di calore, a garanzia della qualità dell’aria all’interno delle tre aule principali, anche attraverso sensori di CO2 per l’ottimizzazione dei consumi in funzione all’affollamento delle aule. Sono stati fatti interventi anche per quanto riguarda il sistema antincendio e il consolidamento del fabbricato.

L’edificio

Grazie alla ristrutturazione nell’edificio sono state ricavate un’aula magna con 180 posti, due aule con 100 posti ciascuna, un’officina tecnico strumentale da 60 posti, oltre ad altri spazi laboratoriali, per i docenti e la segreteria e locali di servizio.

Sarà possibile ospitare fino a 300 persone, tra studenti e docenti.