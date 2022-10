VICENZA – Lunga estate: accensione riscaldamento ancora rinviata

Nuovo posticipo per l’accensione del riscaldamento: il sindaco Francesco Rucco questa mattina ha firmato una nuova l’ordinanza che fissa al 3 novembre la data per l’accensione degli impianti termici a combustione utilizzati per il riscaldamento nel territorio comunale.

Il provvedimento tiene conto del fatto che le temperature registrate da Arpav rimangono al di sopra della media stagionale.

La misura contribuisce aridurre le immissioni in atmosfera di inquinanti, secondo quanto previsto dall’accordo di bacino padano, e a contenere i consumi.

L’ordinanza non si applica a ospedali, cliniche, case di cura e strutture protette, scuole dell’infanzia e asili nido, piscine e saune, alle sedi diplomatiche e di organizzazioni internazionali non collocate in condomini, alle attività industriali ed artigianali in caso di esigenze tecnologiche o di produzione e dove sussistano comprovate situazioni di fragilità.