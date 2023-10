VICENZA – Incontro sulla sicurezza e la viabilità per la Cittadella degli Studi

La cittadella degli studi di via Baden Powellè stata al centro dell’incontro odierno a Palazzo Trissino promosso dal Comune di Vicenza con gli assessori all’istruzione Giovanni Selmo e ai lavori pubblici e alla mobilitàCristiano Spiller e dalla Provincia di Vicenza con la vicepresidente con delega all’istruzioneMaria Cristina Franco.

Erano presenti Nicoletta Morbioli dirigente dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza, i dirigenti degli istituti scolastici Da Schio, Montagna, Canova, Boscardin, San Gaetano, San Filippo Neri, Centro Edile Palladio, i dirigenti di Svt e la polizia locale.

Si è trattato di un primo incontro tra tutti gli attori interessati a migliorare la situazione della cittadella degli studi dal punto di vista della viabilità e della sicurezza, a vantaggio in primo luogo degli oltre 5000 studenti che la popolano quotidianamente.

«Oggi abbiamo avuto un proficuo scambio di impressioni e pareri con gli attori che popolano la cittadella e con gli enti coinvolti, per trovare delle soluzioni condivise in modo che possano essere comprese e accolte anche da studenti e lavoratori che quotidianamente frequentano questa zona della città – commenta l‘assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. L’interesse è stato univoco, a dimostrazione che c’era necessità di incontrarsi e confrontarsi. Abbiamo affrontato vari temi, dalla mobilità ai trasporti, agli accessi ciclopedonali ai parcheggi, ma anche il tema dei servizi che mancano perché la cittadella è concepita come un luogo di passaggio, di transito. Ora abbozzeremo delle soluzioni tecniche con i nostri uffici e nel frattempo prenderemo contatto con i rappresentanti degli studenti, di prossima elezione, e con i residenti della zona, per condividere le scelte anche aggiornandoci entro la fine dell’anno con nuovo incontro:nel frattempo sperimenteremo soluzioni per una possibile applicazione».

«La grande partecipazione all’incontro odierno è un’ottima partenza per lo studio di soluzioni condivise – prosegue l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Sono emersi diversi spunti che dovranno essere verificati. Inoltre prima possibile desideriamo aprire la ciclostazione, che può ospitare 100 bici su due livelli, con la possibilità di ricovero anche di monopattini e con postazioni di ricarica elettrica. E’ stata l’occasione per coinvolgere gli istituti che si sono resi disponibili a consegnare agli studenti le tessere per il suo utilizzo».

«Un incontro positivo – lo ha definito la vicepresidente della Provincia di Vicenza con delega all’istruzione Maria Cristina Franco– è volontà di tutti gli attori interessati trovare una soluzione al problema del traffico in un’area fortemente congestionata. Ipotesi sul tavolo ce ne sono ed è stato interessante confrontarsi portando punti di vista differenti. Ora però sono necessarie le verifiche tecniche e, soprattutto, vogliamo continuare il percorso con gli studenti, non appena verranno eletti i nuovi rappresentanti della Consulta degli Studenti. Dai ragazzi ci aspettiamo non solo una partecipazione attiva al tavolo, ma anche proposte che li vedano protagonisti di un nuovo modo di vivere un’area a loro dedicata, più sostenibile e meno caotico».