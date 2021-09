VICENZA IN FESTIVAL – Arriva Francesco De Gregori

Ancora grande musica per Vicenza in Festival con uno dei più importanti nomi della canzone italiana. Francesco De Gregori sarà in Piazza dei Signori venerdì 10 settembre (ore 21.00) con una nuova, attesa tappa del tour estivo “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”.

Il Principe della canzone italiana con il suo live è stato protagonista in questa estate dei palchi d’Italia, proponendo al folto pubblico di appassionati le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Ad accompagnarlo sul palco la solida e fedele band formata da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Francesco De Gregori aveva ventun anni nel 1972 quando con l’amico Antonello Venditti pubblicò il primo LP, Theorius Campus. L’anno seguente debuttò come solista (Alice non lo sa) e da allora sono venuti più di venti album in studio e pochi meno dal vivo, che hanno cambiato la scena della musica italiana grazie a una capacità di fascinazione forte e rara: canzoni uncinanti che amano attingere dal folk anglosassone, dal rock, dalla musica popolare, brani elusivi e sfuggenti, enigmatici, capaci però di aprirsi a tutti, come dev’essere per la grande canzone. In quasi cinquant’anni di attività De Gregori ha scritto più di duecento testi.

Fra gli innumerevoli premi e riconoscimenti ricevuti dall’artista, il recente “Premio Faraglioni 2021”, con la motivazione che riassume lo spirito della sua carriera: «Tra gli Artisti più importanti, rappresentativi e geniali della musica italiana; da mezzo secolo continua ad emozionarci con i suoi capolavori musicali, autentici gioielli di scrittura, unici ed inimitabili, abbracciando almeno tre generazioni incantate dalle storie narrate, dai sentimenti evocati dalle parole e dalla musica di un grande Autore dei nostri tempi».

Vicenza in Festival continua sabato 11 settembre con Max Pezzali, protagonista del tour “Max90 Live”, coni brani che hanno segnato la musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883: un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e quelle storie che l’artista ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album di successi del gruppo.

Infine, lunedì 13 settembre, Nek. Nel recupero della data rinviata a luglio per maltempo, l’artista festeggia i 30 anni di carriera con un live voce e… contrabbasso elettrico: un viaggio fra aneddoti, storie, racconti di canzoni, fino alla hit “Un’estate normale”, ultimo progetto discografico, dove il pop incontra sonorità elettroniche e strumenti suonati.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con il supporto di Banca delle Terre Venete (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), AGSM AIM, Ceccato Automobili, Emisfero – Famila.

Inizio concerti ore 21.00.

Per l’accesso ai concerti è richiesto Green Pass.

Pochissimi biglietti ancora disponibili per i concerti.

Prevendite on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti:

Francesco De Gregori – 10 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Max Pezzali – 11 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65 + diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40 +diritto di prevendita

Nek – 13 settembre (ore 21)

Poltrona 35 euro + diritti di prevendita

Poltronissima 50 euro + diritti di prevendita

Recupero data del 13 luglio 2021. I biglietti acquistati in prevendita per la data del 13 luglio rimangono validi per la nuova data del 13 settembre 2021.

Tutte le informazioni su: http://www.vicenzainfestival.it/