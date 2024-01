VICENZA – Il Comune cerca personale per le scuole d’infanzia: domande entro il 17 febbraio

Concorsi, il Comune cerca personale insegnante per le scuole dell’infanzia, un funzionario specialista dell’informazione e un addetto stampa

Il Comune di Vicenza cerca personale insegnante per le scuole dell’infanzia, un funzionario specialista dell’informazione e un addetto stampa.

L’ avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale insegnante per le scuole dell’infanzia comunali (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) è pubblicato nel sito del Comune nelle pagine Concorsi pubblici al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/363468

I bandi di concorso per la copertura di un posto di funzionario specialista dell’informazione e della comunicazione a tempo pieno ed indeterminato (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) e di un posto di addetto stampa a tempo pieno ed indeterminato (area degli istruttori) sono disponibili nel sito del Comune nelle pagine Concorsi pubblici ai link https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/363466

https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/363459

Le domande vanno presentate online entro il 17 febbraio.