VICENZA – Il Comune aderisce alla Paolo Rossi Foundation ETS

Il Comune di Vicenza aderisce alla Paolo Rossi Foundation ETS, una fondazione voluta dalla moglie e dai familiari del grande campione per onorarne la memoria attraverso iniziative con finalità civiche, solidali e sociali.

«E’ un onore entrare a far parte della fondazione nata in memoria di Paolo Rossi, al quale tutti i vicentini sono legati con affetto per aver vestito la maglia biancorossa – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai appassionato di calcio e dei colori del Vicenza -. Nel ricordo di Paolo, nostro concittadino onorario, anche noi sosterremo attività nel campo della formazione, della cultura, della ricerca e iniziative di beneficenza che la fondazione organizzerà”.

Il Comune di Vicenza aderisce alla Paolo Rossi Foundation ETS come socio sostenitore, confermando la decisione della precedente amministrazione che aveva stanziato a tal fine una somma una tantum di 10 mila euro.