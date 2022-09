VICENZA – Il benvenuto del sindaco Rucco al nuovo vescovo Brugnotto

Il sindaco commenta così l’annuncio della nomina a vescovo di Vicenza di monsignor Giuliano Brugnotto.“A nome della città esprimo il benvenuto al nuovo vescovo monsignor Giuliano Brugnotto che si insedierà nei prossimi mesi. Una figura di alto profilo e giovane che saprà assolvere il cruciale ruolo di guida spirituale per la nostra comunità, nei momenti della vita quotidiana e soprattutto in quelli di particolare bisogno. Da parte dell’amministrazione esprimo la massima disponibilità a collaborare insieme per il bene della comunità. Ringrazio, inoltre, il vescovo uscente Beniamino Pizziol per il grande lavoro svolto, in modo speciale nei non pochi momenti di difficoltà attraversati negli ultimi anni causati dalle angosce e problematiche dovute alla pandemia, alla crisi economica e alla guerra. Monsignor Pizziol è sempre stato in prima linea e vicino ai fedeli, sapendo offrire conforto e vicinanza alle persone più in difficoltà. Una presenza fondamentale per la comunità alla quale rivolgo un sentito ringraziamento da sindaco del Comune e presidente della provincia di Vicenza”.