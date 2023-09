VICENZA – I Musei incontrano la scuola

L’offerta didattica del circuito museale cittadino, promossa e organizzata dall’assessorato alla cultura, turismo e attrattività della città e dai Musei civici con i musei partner si terrà lunedì 11 settembre dalle 15 alle 19 nella sala dei chiostri di Santa Corona, in contra’ Santa Corona 4.

L’incontro è rivolto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per conoscere le diverse proposte e programmare l’attività per le loro classi. E’ coordinato dalla cooperativa Scatola Cultura che si occupa della didattica dei Musei civici.

I Musei civici (Teatro Olimpico, Basilica palladiana, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo del Risorgimento e della Resistenza) insieme al Museo Diocesano, alle Gallerie d’Italia – Vicenza, al Palladio Museum e al Museo del Gioiello presenteranno il ricco programma di laboratori e uscite didattiche che gli studenti vicentini avranno a disposizione per l’anno scolastico 2023-2024.

Tutti i percorsi didattici sono inseriti nel Piano dell’offerta formativa (Poft) territoriale 2023-24 rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, vicentine, statali, comunali e paritarie a cura dell’assessorato all’istruzione.

Le proposte sono state presentate oggi in sala degli Stucchi dall’assessore alla cultura, turismo e attrattività della città Ilaria Fantin con l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e la presidente della cooperativa Scatola Cultura Valentina Carpanese. Erano presenti anche i rappresentanti dei musei partner.

“Le undici sedi museali cittadine invitano gli insegnanti ad un pomeriggio dedicato alla promozione della propria offerta formativa e didattica – ha affermato l’assessore alla cultura Ilaria Fantin –. E lo fanno non con una presentazione frontale in senso classico, ma in modalità personalizzata a seconda delle necessità, come avviene in altre realtà particolarmente attente a costruire percorsi di condivisione. Questo modello di approccio consente agli insegnanti di acquisire conoscenze adeguate alle esigenze dello specifico istituto o della singola classe, potendo confrontarsi direttamente con le operatrici didattiche dei vari musei ciascuno dei quali avrà un proprio punto informativo. Sarà un momento di promozione, di confronto e conoscenza utile a tutti”.

“Mettere in contatto e relazione il mondo della cultura e della scuola è un’opportunità da non tralasciare: un’occasione per le e gli insegnanti per conoscere l’offerta didattica e formativa dei nostri musei vicentini e una modalità per avvicinare i ragazzi al nostro patrimonio culturale e crearne e rafforzarne la consapevolezza – ha spiegato l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Le nostre istituzioni culturali devono diventare sempre di più luoghi di relazioni, opportunità e crescita per le giovani generazioni. In tal senso, la scuola ha il compito di avvicinare i giovani e i più piccoli alla bellezza attraverso le attività didattiche proposte che toccano discipline diverse e complementari”.

Dalle 15 di lunedì 11 settembre i rappresentanti dell’offerta formativa di ciascun museo saranno presenti con un proprio spazio dedicato a ciascuna sede museale per presentare le numerose occasioni di esperienze didattiche a misura delle diverse fasce di età.

Saranno a disposizione per illustrare i contenuti e le modalità di svolgimento delle diverse attività proposte e dare tutte le informazioni riguardo ai contenuti e alle modalità organizzative.

Attività didattiche

Musei civici https://www.museicivicivicenza.it/it/didattica.php

Gallerie d’Italia – Vicenza https://gallerieditalia.com/it/vicenza/didattica/offerta-didattica/

Museo Diocesano http://www2.museodiocesanovicenza.it/it/

Palladio Museum https://www.palladiomuseum.org/it/school

Museo del Gioiello https://www.museodelgioiello.it/it/didattica

L’ingresso è libero e, su richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iniziativa si arricchisce del sostegno dell’azienda Loison che offre i suoi prodotti dolciari.