VICENZA – Grandinate e maltempo estivo: richiesta rimborsi entro il 28 novembre

I cittadini e i titolari di attività economiche e produttive che hanno subito danni alle proprie abitazioni o aziende per gli episodi di maltempo verificati dal 13 luglio al 6 agosto di quest’anno possono mandare la richiesta di contributo alla protezione civile del Comune entro il 28 novembre. Le istanze raccolte dal Comune verranno comunicate entro il 7 dicembre alla Regione.

Il modulo di richiesta, disponibile nel sito del Comune, va consegnato via Pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it o a mano all’ufficio Protocollo in corso Palladio 98.

Le richieste di contributo possono essere presentate per le spese sostenute per il soggiorno in una sistemazione alternativa alla casa non agibile a causa del maltempo, per le necessità più urgenti per ristabilire l’integrità dell’abitazione e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Al momento, le istanze inviate per spese che non rientrano in questi casi verranno considerate per la ricognizione dei danni ma non riceveranno un contributo. Inoltre, i danneggiamenti subiti dai veicoli non rientrano né nella ricognizione dei danni né nell’erogazione dei contributi.

I moduli per la richiesta di contributo e maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune.

È inoltre possibile contattare il servizio di protezione civile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai recapiti telefonici: 0444/221156 0444/221158 0444/221157.