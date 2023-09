VICENZA – Gas metano: chiusi in anticipo i lavori in Corso Fogazzaro

Si sono conclusi con 20 giorni di anticipo i lavori di sostituzione della tubazione del gas metano in corso Fogazzaro, nel tratto compreso tra piazza San Lorenzo e corso Palladio.

L’intervento, ad opera di V- Reti, la cui durata era stata stimata in 60 giorni, si è concluso in 45 giorni. Pertanto già nel fine settimana dell’8 settembre e prima della riapertura delle scuole la strada è risultata percorribile e i negozi liberi dall’allestimento del cantiere.

“I lavori erano improcrastinabili – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, oggi in sopralluogo con il presidente di V-Reti Michele Carlotto. – Ringrazio V-Reti per averli portati a termine a tempo di record e con una tecnologia che ha previsto scavi puntuali per contenere l’impatto. E ringrazio i residenti e i commercianti che hanno capito che questo intervento andava fatto prima possibile. Nei prossimi giorni ci sarà la posa dei sampietrini senza la necessità di chiudere la strada. Condividere per tempo con i cittadini gli interventi è il metodo che intendiamo istituire nel realizzare i lavori pubblici che impattano sulla vita e le attività delle persone”.

L’intervento alla rete del gas di corso Fogazzaro rientra nel piano complessivo di rifacimento dei sottoservizi che ha già interessato contra’ Cesare Battisti e che riguarderà più avanti anche la condotta dell’acqua.

L’impresa che si occuperà dei ripristini del porfido nei prossimi giorni provvederà anche alla posa definitiva della pavimentazione all’incrocio tra contra’ Paolo Lioy, contra’ Ponte San Michele e contra’ del Pozzetto.