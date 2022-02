VICENZA – Foto pedopornografiche nel telefono: arrestato musicista

Un giovane vicentino di 24 anni, residente in città, è stato arrestato perché sarebbe stato trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici. Si tratta di un musicista e studente di conservatorio è ai domiciliari e sarà interrogato. Le immagini, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, sarebbero state salvate in una memoria Google. La segnalazione sarebbe arrivata dal colosso informatico. Da qui le verifiche della polizia postale sulla memoria del computer e telefono e sono stati trovati i file vietati, presumibilmente scaricati da Telegram. Ora vi sarà una consulenza tecnica sul materiale e l’indagato dovrà spiegarne la provenienza.