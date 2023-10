VICENZA – Fa freddo: il Comune dà il via libera al riscaldamento

In relazione al repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni, il servizio Ambiente, energia, territorio del Comune ricorda che dal 15 ottobre al 15 aprile è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate.

Secondo quanto previsto dalle norme per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, la temperatura del riscaldamento non deve comunque superare i 19 gradi, con tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali, escluse le case di cura e di riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo. Non si devono superare i 17 gradi, con tolleranza di 2 gradi, negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali.