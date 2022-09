VICENZA – Elezioni: uffici aperti per il rilascio di tessere e documenti d’identità

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre l’ufficio elettorale (Palazzo Uffici, piazza Biade 26) rimane aperto in via straordinaria per il rilascio delle tessere elettorali oggi venerdì 23 settembre fino alle 18, sabato 24 settembre dalle 9 alle 18 e domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

Per chiedere il rilascio o rinnovo della carta d’identità, solamente se si è privi di qualsiasi altro documento di riconoscimento per esprimere il voto, ci si può rivolgere all’ufficio anagrafe (Palazzo Uffici, piazza Biade 26) aperto in via straordinaria sabato 24 settembre e domenica 25 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Gli elettori in possesso di certificazione medica che attesti una difficoltà nella deambulazione hanno ancora la possibilità di chiedere il trasporto gratuito ai seggi, telefonando al numero 340 2183416 sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 9 alle 12 o scrivendo una email all’indirizzo info@orioncoperativa.org

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/elezionipolitiche25settembre2022.php