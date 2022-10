Vicenza è sempre più città universitaria

“Se oggi parliamo di “Vicenza città universitaria” e se il dibattito in città sul tema in questi mesi è così dinamico e sentito è frutto del lavoro avviato dai padri fondatori di questo sogno ma anche, e ne sono convinto, merito dell’impegno, degli investimenti e delle scelte operate da questa amministrazione su questo fronte”. A dirlo è il consigliere comunale con delega ai Giovani Jacopo Maltauro.

Nonostante la pandemia e le tante esigenze della nostra città capoluogo, i bilanci e le attenzioni politiche dell’attuale maggioranza hanno sempre visto l’università come obbiettivo centrale e priorità fondamentale.

“A testimonianza di ciò- continua il consigliere- solamente negli ultimi giorni di questo mese abbiamo inaugurato il nuovo e restaurato Ostello della Gioventù, strategico per il flusso studentesco in città, aperto ufficialmente la nuova ala in Viale Margherita, terzo conclusivo stralcio del polo universitario e avviato i lavori di riqualificazione della struttura di San Biagio, edificio in pieno centro storico negli scorsi anni abbandonato a se stesso e che a breve diventerà polo universitario, un’investimento di milioni di euro che è risultato fondamentale nella partita che ha visto portare a Vicenza lo IUAV di Venezia, facendo così diventare la nostra città l’unica in Veneto ad ospitare tre atenei universitari”.

“Abbiamo dato vita a molti servizi innovativi, uno su tutti la “Vi University Card” che ha permesso a centinaia di universitari vicentini e non di visitare gratuitamente i musei cittadini, di fruire di cinema, festival e teatro in città e di seguire il Vicenza calcio spendendo metà del prezzo ordinario per abbonamenti e biglietti” conclude il consigliere.