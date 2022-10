VICENZA – Disservizi sui parcheggi, Celebron: “Inaccettabile, chiesti interventi immediati”

“Ho già chiesto formalmente al nuovo gestore di risolvere le criticità incontrate in queste settimane. È in corso una verifica tecnica che permetterà di trovare una soluzione definitiva al problema – afferma il vicesindaco Celebron in merito ai disservizi sulla sosta segnalati dai cittadini” (sono stati rilevati diversi disagi: file alle casse automatiche, difficoltà per pagamento con carte, parcometri non funzionanti con monete, difficoltà di collegamento dei parcometri. Il servizio, lo ricordiamo è passato da AIM Mobilità a GPS – Global Parking Solutions) dal primo settembre).

“Siamo determinati – continua Celebron – nel chiedere con fermezza che le problematiche tecniche, causa di disservizi alla cittadinanza, vengano risolte prima possibile. Per questo motivo, anche attraverso una comunicazione formale, abbiamo chiesto al nuovo gestore e al precedente concessionario, di trovare la soluzione definitiva alle problematiche tecniche verificatesi nel passaggio di consegne.

È inaccettabile che ad oggi il servizio sconti ancora problemi che ricadono sui cittadini. Siamo stati chiari fin da subito e pretendiamo la massima attenzione da tutti i soggetti coinvolti in questa partita”.