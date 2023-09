VICENZA – Dal 2 ottobre inizia il censimento delle abitazioni e della popolazione

Lunedì 2 ottobre prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 ha cadenza annuale e non più decennale, e che coinvolge un campione rappresentativo di famiglie. I 13 rilevatori incaricati dal Comune cominceranno a percorrere le aree a loro assegnate e a lasciare gli avvisi alle famiglie. Quest’anno le famiglie del Comune di Vicenza coinvolte nel censimento sono circa 2300. I nuclei prenderanno parte a una delle due rilevazioni campionarie, areale o da lista.

Alla rilevazione areale partecipano le famiglie residenti nei 42 indirizzi indicati dall’Istat. È divisa in due fasi: dal 2 al 16 ottobre i rilevatori informeranno le famiglie dell’avvio della rilevazione con una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione e una lettera non nominativa nella cassetta della posta. Dal 17 ottobre al 22 novembre, poi, le famiglie verranno contattate dagli stessi rilevatori, i quali compileranno la lista degli occupanti dell’alloggio e illustreranno le diverse modalità di compilazione del questionario, che potrà avvenire sul tablet del rilevatore, con o senza la sua assistenza, o all’ufficio statistica del Comune, in autonomia o con il supporto di un operatore.

Alla rilevazione da lista partecipano 1583 famiglie selezionate casualmente dall’Istat tra quelle iscritte in anagrafe comunale: queste “famiglie campione” hanno già ricevuto o riceveranno a breve una apposita comunicazione dall’Istat che riporta le credenziali di accesso per compilare autonomamente online il questionario dal 2 ottobre all’11 dicembre.

Le famiglie che non vogliono o non sono in grado di compilare il questionario online potranno contattare l’ufficio statistica comunale per essere assistiti nella compilazione fino al 22 dicembre.

A partire dal 7 novembre le famiglie che non avranno ancora risposto saranno sollecitate dall’Istat, contattate dal Comune oppure riceveranno la visita di un rilevatore.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per informazioni e appuntamenti l’Ufficio Statistica: 0444 221055 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.0; statistica@comune.vicenza.it

Canali informativi Istat: 800188802 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21; www.istat.it/it/censimenti