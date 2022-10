VICENZA – Da inizio anni 468 nuovi cittadini italiani: 6 oggi

Sono 468 i nuovi cittadini italiani da inizio 2022.

Durante l’ultima cerimonia, che si è tenuta questa mattina nella sala degli Stucchi, a cui ha presenziato il sindaco Francesco Rucco, i neo cittadini che hanno giurato sulla Costituzione italiana sono stati sei, tre donne (due albanesi e un’algerina) e tre uomini (un moldavo, un serbo e un bosniaco).

Ciascuno di loro ha ripetuto questa formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Al termine della cerimonia il sindaco ha consegnato a ciascuno una copia della Costituzione italiana.

Dei 468 nuovi cittadini italiani 282 hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio o unione civile e residenza in Italia, 58 per raggiungimento della maggiore età, 128 per la convivenza del figlio minorenne con il genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana.

Nel 2021 ad aver acquisito la cittadinanza italiana sono state 718 persone: 405 per matrimonio o unione civile e residenza in Italia, 63 per raggiungimento della maggiore età, 250 per la convivenza del figlio minorenne con il genitore.

Per informazioni dettagliate consultare la scheda “Cittadinanza italiana”.