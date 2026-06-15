Vicenza – Consulenti del lavoro, legalità e sicurezza al centro dell’assemblea provinciale: approvato il bilancio 2025

L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vicenza ha riunito nei giorni scorsi professionisti, istituzioni e mondo accademico nella cornice di Villa Michelangelo per l’Assemblea Generale annuale, un appuntamento che si è trasformato in un’importante occasione di confronto sui temi del lavoro, della legalità e della responsabilità professionale.

All’incontro hanno partecipato non solo gli iscritti all’Ordine vicentino, ma anche rappresentanti degli altri Ordini del Veneto, il consigliere nazionale Patrizia Gobat, esponenti delle istituzioni che operano nel settore del lavoro e docenti delle università di Verona e Padova, con le quali da anni sono attive collaborazioni consolidate.

L’evento ha confermato il ruolo dei Consulenti del lavoro come punto di riferimento per imprese, lavoratori e sistema delle relazioni professionali del territorio vicentino. Ad arricchire la giornata è stato il convegno che ha preceduto l’assemblea, dedicato ai temi della legalità, dell’autonomia professionale, della deontologia e della responsabilità, con particolare attenzione al contrasto dell’esercizio abusivo della professione. Un approfondimento che ha permesso di analizzare le normative che regolano la natura giuridica degli studi professionali attraverso il contributo di esperti e relatori qualificati.

Aprendo i lavori, il presidente dell’Ordine vicentino Andrea Fracasso ha sottolineato il valore del ruolo svolto dalla categoria: «Come Consulenti del lavoro siamo chiamati ogni giorno a favorire relazioni di lavoro corrette, sostenere le imprese e promuovere la cultura della legalità e della sicurezza».

Nella sua relazione, Fracasso ha posto l’attenzione sull’importanza della formazione continua, del dialogo con le istituzioni e della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine dell’assemblea è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025.

Tra i momenti più significativi della serata, la premiazione dei professionisti che hanno raggiunto i quarant’anni di iscrizione all’Albo. A ciascuno è stato consegnato un sigillo commemorativo quale riconoscimento per il lungo percorso professionale e per il contributo offerto alla categoria e al territorio.

Spazio anche ai nuovi ingressi nella professione: otto Consulenti del lavoro recentemente abilitati hanno ricevuto l’attestato di iscrizione all’Ordine e la tradizionale spilla con il logo della categoria, simbolo ufficiale dell’inizio del loro percorso professionale. Un passaggio particolarmente sentito che ha rappresentato il benvenuto della categoria alle nuove generazioni chiamate a operare nel mondo del lavoro vicentino.