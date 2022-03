VICENZA – Borgo Berga: da lunedì modifiche alla viabilità

Da lunedì 21 marzo il tratto di Borgo Berga compreso tra via Tiepolo e il civico 52 sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi con modifiche alla circolazione stradale.

Per consentire la posa delle condotte sarà istituito il senso unico di marcia, nel tratto tra via Tiepolo e via Oliva, con direzione verso Vicenza centro.

In uscita da Vicenza (provenendo da piazzale Fraccon) sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra su via Oliva, con la possibilità di ricongiungersi a viale della Riviera Berica attraverso via Gallo e viale dello Stadio.

I lavori, a cura di Viacqua, si protrarranno per trenta giorni.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it.