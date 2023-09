VICENZA – Bonus per il trasporto rivolto a studenti: domande entro il 10 ottobre

Da domani 13 settembre fino al 10 ottobre è possibile fare domanda per ottenere un contributo di 50 euro per le spese del trasporto pubblico locale.

Il bonus, istituito dalla giunta comunale che ha stanziato 100 mila euro per aiutare le famiglie a far fronte all’aumento dei costi degli abbonamenti di SVT, è riservato a chi ha un Isee fino a 26 mila euro.

Possono chiedere il bonus i titolari di un abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano per studenti e lavoratori di SVT in corso di validità e con decorrenza non antecedente l’1 agosto di quest’anno e scadenza entro il 31 dicembre 2024.

La domanda va presentata esclusivamente online compilando il form al link:

https://cittadino-vicenza.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi

Svolta l’istruttoria e compilata la graduatoria, il settore comunale Servizi sociali erogherà il contributo a chi ne avrà diritto tramite bonifico bancario.

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,350986