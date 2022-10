VICENZA – Attraversamenti pedonali: 10 interventi per renderli più sicuri

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali previsti dal programma pluriennale voluto dall’amministrazione comunale per limitare le conflittualità tra gli utenti della strada e garantire un miglior livello di sicurezza per i pedoni.

Ad oggi sono già stati potenziati 67 attraversamenti, soprattutto lungo la viabilità principale. Con mercoledì 2 novembre prenderanno il viaaltri dieci interventi.

“Ho voluto dedicare un capitolo di spesa specifico – commenta il vicesindaco e assessore alla mobilità Matteo Celebron – per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della città. Con questi interventi vogliamo tutelare gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, che grazie ai nuovi impianti di illuminazione e ad una segnaletica dedicata saranno più visibili agli automobilisti”.

Nello specifico, nuovi sistemi di segnalazione ed illuminazione a ledsaranno installati su portali dedicati in dieci attraversamenti lungostrada di Bertesina, via Ragazzi del ’99 (due attraversamenti), viale Mazzini, viale Monte Grappa (due attraversamenti), viale dal Verme (due attraversamenti), viale Fratelli Bandiera e viale S.Agostino.

Mercoledì 2 novembre gli interventi partiranno da viale Mazzini, per una durata complessiva di 150 giorni. I cantieri potranno dar luogo a restringimenti e rallentamenti della viabilità. I lavori, a cura del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici, vedono un impegno complessivo di 200 mila euro e sono stati appaltati all’impresa Fratelli Carollo srl di Zugliano (VI).