VICENZA – Attenzione: chiusura di un tratto di via Legione Antonini per lavori

Per consentire i lavori di sostituzione della rete del metano, in corso SS. Felice e Fortunato, V-Reti Spa effettuerà il collegamento della nuova condotta alla rete esistente. Pertanto venerdì 25, martedì 29 e mercoledì 30 agosto dalle 8 alle 18 sarà necessaria la chiusura di via Legione Antonini nel tratto tra via Bixio e corso SS. Felice e Fortunato.

Non sarà quindi possibile immettersi da via Legione Antonini su corso SS. Felice e Fortunato.