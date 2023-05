VICENZA – Approvata riqualificazione di Parco Fornaci, Parco Città e area verde Tommaseo

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di alcune aree del Parco Fornaci, di Parco Città, accanto all’ex circoscrizione 4, e dell’area verde di via Tommaseo, nel quartiere San Paolo.

I lavori, del valore complessivo di 100 mila euro finanziati a mutuo, inizieranno indicativamente nella prima metà di giugno.

A Parco Fornaci verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria con interventi vari di revisione e messa in sicurezza puntuali su percorsi e strutture esistenti.

La terrazza sarà interessata dalla sistemazione dell’attuale pavimentazione in masselli autobloccanti, che presenta il distacco di alcune porzioni di materiale. Si provvederà alla pulizia e al trattamento delle superfici in modo da evitare la formazione di muffe, erbe infestanti e umidità. L’intervento interesserà la rampa di accesso, in modo da eliminare il dislivello attraverso il riporto di terra che consentirà di rialzare i chiusini.

Nel padiglione, che ospita i servizi igienici e la guardiania, verranno sistemati alcuni elementi in fase di distacco.

Il percorso naturalistico attorno al laghetto, verso l’ingresso da via Farini, verrà completamente sistemato poiché risulta sconnesso in più punti. Infatti, il legno delle traversine ferroviarie di risulta da cui è composto appare degradato per i fenomeni naturali come pioggia e umidità. Inoltre la percorrenza non è agevole a seguito della discontinuità del terreno avvenuta nel tempo. Pertanto le traversine verranno tolte e riposizionate lungo la scarpata di raccordo con il laghetto, in modo da limitare i fenomeni di dilavamento. Verrà quindi realizzato un percorso più uniforme ed omogeneo posando terra materiale inerte stabilizzato. Verrà eseguita la manutenzione della vegetazione esistente.

Nel palcoscenico, costituito da una piastra in calcestruzzo, verranno installati parapetti metallici laterali su tre lati.

Il campo da bocce accanto al laghetto, da tempo non utilizzato, verrà convertito in campo da street basket. Sarà realizzata una piastra in calcestruzzo dove verranno tracciate le linee di gioco e verrà installato un canestro regolamentare, fissato a terra. Infine il campo verrà recintato con una rete metallica plastificata e con una rete parapalloni alta 5 metri.

A Parco Città, nella grande area verde davanti alla ex circoscrizione 4 sono previsti interventi di sistemazione del percorso pedonale e ciclabile in corrispondenza di cedimenti e distacchi.

Si interverrà con una revisione completa della recinzione dell’area di sgambamento cani con inserimento di vegetazione arbustiva schermante.

Infine verranno eliminate le sedute della piazza all’ingresso al parco, ormai ammalorate e scarsamente utilizzate.

Nell’area verde via Tommaseo, nel quartiere di San Paolo, è prevista la sistemazione della recinzione dell’area di sgambamento cani, ceduta in più punti.

Verrà risanato il percorso davanti alla fontanella all’ingresso, verso via Baretti, spesso impraticabile per il ristagno d’acqua, utilizzando materiale arido, in modo da agevolare il drenaggio dell’acqua.