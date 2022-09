VICENZA – Al via le scuole: il saluto di sindaco ed assessore all’Istruzione

In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2022-23, il sindaco e l’assessore all’istruzione si sono recati questa mattina alla scuola dell’infanzia Rossini per portare il saluto dell’amministrazione a tutti gli alunni e al personale scolastico.

“Auguro un buon inizio d’anno – ha affermato il sindaco – agli alunni, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale Ata e a tutti i genitori e famigliari. Il rientro in aula senza mascherina e senza obblighi di distanziamento, è un segnale di speranza e un cruciale passo in avanti per il pieno ritorno alla normalità. Ritrovare i compagni di banco, gli insegnanti e tutto il personale che accompagna ogni giorno i nostri bambini nel percorso scolastico, è un momento importante. Da parte dell’amministrazione esprimo quindi l’augurio perché questo giorno, così come l’intero anno scolastico, siano vissuti con serenità e fiducia”.

“Comincia il nuovo anno scolastico – ha continuato l’assessore all’istruzione – e sono lieta di essere in una scuola nella quale questa amministrazione è intervenuta con diversi lavori strutturali. Dopo, quindi, il rifacimento dei pavimenti e del riscaldamento, sarà la volta dei serramenti e renderemo questa scuola ancora più accogliente. Ricordo che le opere di risanamento degli edifici scolastici vanno avanti e un po’ alla volta arriveremo dappertutto per rendere gli ambienti sempre più gradevoli per i nostri bambini”.

Nei prossimi giorni sindaco e assessore si recheranno all’istituto Farina per portare il saluto dell’amministrazione anche alle scuole paritarie.