VICENZA – 46enne accerchiato e derubato di notte, in centro, da 4 individui

Un uomo vicentino di 46 anni ha presentato denuncia alla stazione dei Carabinieri di Vicenza per un fatto accaduto nella notte fra il 12 e il 13 febbraio in via Bartolomeo Montagna a Vicenza (strada che collega piazzale del Mutilato con Piazza San Lorenzo). L’uomo riferisce di essere stato avvicinato da 4 soggetti di colore che l’avrebbero aggredito facendolo cadere a terra. Lo avrebbero poi derubato di un portatessere contenente documenti, carte bancarie e 150 euro in contanti, per poi dileguarsi. L’aggressione e la caduta gli hanno provocato alcune leggere escoriazioni. Non si è fatto medicare al pronto soccorso.