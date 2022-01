VICENZA – 1,4 milioni di euro per sistemazione strade: ecco quali

Ammonta a 1.400.000 euro lo stanziamento deliberato oggi dalla giunta e dedicato ad interventi di manutenzione delle strade nel 2022.

“Questa mattina abbiamo approvato il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione della rete viaria cittadina per l’anno 2022 – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. Si tratta di uno dei temi prioritari del nostro bilancio sul quale stiamo lavorando da mesi. A breve partiranno i lavori, molto attesi, sulla zona di Villaggio del Sole e quindi su viale della Scienza. A seguire, quindi, tutte le altre opere necessarie a migliorare la sicurezza delle strade cittadine”.

“Si tratta del primo lotto di interventi del 2022 – ha precisato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, in quanto contiamo di recuperare altre risorse per proseguire con gli investimenti per la sistemazione delle strade. Quest’anno l’investimento per la riqualificazione della rete viaria cittadina sfiora i 4 milioni di euro contro una media degli anni precedenti pari a un milione di euro. Se allo stanziamento di 1.400.000 euro per il 2022 andiamo a sommare gli interventi in programma con altri progetti già approvati negli anni precedenti, come il piano strade 2021 di 1.250.000 euro e altri lavori pari a 1.255.000 euro, arriviamo, infatti, a 3.900.000 euro. Contiamo di portare a termine tutti gli interventi entro l’autunno”.

Sono dieci le strade elencate nel piano: viale Fratelli Bandiera, il raccordo tra viale Annecy e viale Riviera Berica, viale Armando Diaz, viale Aldo Moro, viale Fusinato, contra’ Pedemuro San Biagio, contra’ XX Settembre, contra’ San Marco, contra’ San Francesco, strada delle Cattane.

La manutenzione del piano stradale sarà eseguita in base alle varie criticità, intervenendo sulla sovrastruttura per profondità variabili per i necessari risanamenti e così da ristabilire anche le corrette pendenze trasversali per il convogliamento delle acque meteoriche. Al termine del rifacimento dei piani stradali è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale.