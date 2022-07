Viale Fusinato, da lunedì 25 luglio chiusura notturna

Nell’ambito del cantiere per lavori ai sottoservizi a cura di V-Reti, da lunedì 25 luglio sarà attivata la chiusura in notturna di viale Fusinato, all’incrocio con viale Risorgimento.Per l’esecuzione dell’intervento ogni sera, sabati e domeniche esclusi, l’incrocio verrà chiuso al transito a partire dalle 21 e riaperto alle 6 del giorno dopo, fino al 6 agosto mattina. Viale Fusinato sarà percorribile, fino all’intersezione con via Facchinetti, unicamente con provenienza dal quartiere dei Ferrovieri.Sul posto sarà posata idonea segnaletica di deviazione, con itinerario verso il ponte di Ferreto de’ Ferreti.Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.