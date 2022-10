Viacqua: sospensione della fornitura acqua in centro a Vicenza, ecco quando

Non si arresta l’intervento di Viacqua rivolto alla sostituzione progressiva della rete acquedottistica del centro di Vicenza. Il prossimo 2 novembre, dalle 14.00 alle 18.00, è prevista l’interruzione della fornitura idrica in un’ampia porzione di Corso Palladio per consentire le operazioni di collegamento delle nuove condotte posate in sostituzione di quelle risalenti ai primi del ‘900 in Stradella dei Loschi.

Oltre alle utenze domestiche, la sospensione del servizio riguarderà anche diverse attività commerciali e pubblici esercizi lungo il lato sud di Corso Palladio (civici pari), nel tratto compreso tra Corso Fogazzaro e Piazza Castello.

L’intervento è realizzato all’interno di una più ampia riqualificazione dei sottoservizi esistenti, in sinergia con V-reti e coinvolge anche la zona del Duomo.

Per l’intera durata dell’intervento, Viacqua invita a non programmare il funzionamento di elettrodomestici e macchinari quali lavatrici e lavastoviglie.