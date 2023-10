Via Stuparich, il Comune interviene al posto del privato per rimuovere le piante pericolanti e riapre la strada

Questa mattina, in assenza di azioni da parte del privato proprietario dell’area, il Comune è intervenuto in via Stuparich, mettendo in sicurezza i pioppi pericolanti che incombono sulla strada, chiusa da 40 giorni per motivi di sicurezza.«Rimuoviamo i rami pericolanti – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – in modo da aprire oggi stesso la strada alla circolazione. Interveniamo direttamente noi dopo aver sollecitato a lungo il privato proprietario dell’area senza ricevere risposta, situazione che ci ha tenuti per alcune settimane con le mani legate. Il costo dell’intervento sarà ovviamente a carico della proprietà che non ha ottemperato all’ordine di messa in sicurezza».«È stata una bella sorpresa vedere il Comune prendersi carico della situazione, rispondendo prontamente alla segnalazione di noi cittadini» ha aggiunto il signor Gian Maria Righele che qualche giorno fa aveva evidenziato il protrarsi della chiusura della strada.«Tagliamo e rimuoviamo i rami pericolanti dei pioppi che sporgono sulla strada e sfrondiamo le loro cime, in modo da scongiurare altri schianti. Il legno del pioppo è molto fragile e soggetto a rotture durante i fortunali, per questo è importante la sua manutenzione» ha spiegato Ruggero Corini, dell’impresa che ha svolto l’intervento per conto del Comune.