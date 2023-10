VENETO – Zecchinato (Lega): “Il centralismo ha fallito, un progetto di legge per celebrare l’autonomia e l’Europa dei popoli”

“Il centralismo ha spaccato il Paese creando un’Italia a due velocità, con una gestione spesso lontana dai territori. La soluzione si chiama Autonomia: per questo propongo che la Regione del Veneto, ogni 22 ottobre, dedichi una giornata a questo tema con iniziative istituzionali, invitando al tavolo rappresentanti autorevoli, sia nazionali che europei. Serve un’Italia più efficiente, più moderna e responsabile in una Europa dei Popoli”. Con queste parole il consigliere dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta, Marco Zecchinato, ha presentato il suo progetto di legge per dedicare una giornata all’Autonomia.

“Ogni giorno dell’anno è buono per arrivare all’Autonomia. Ma con questo progetto di legge, ve ne sarà uno che, più di altri, ricorderà il valore di questo grande obiettivo. Ovviamente sarà il 22 ottobre, – sottolinea il consigliere – un giorno che ha segnato uno spartiacque per questo grande progetto, dei Veneti e dell’Italia. Gli amici del Comitato Veneto Autonomo e i giovani della Lega mi hanno chiesto l’opportunità di avere un momento di confronto e riflessione sul processo di Autonomia avviato dal Veneto: la giornata proposta si pone quindi come un appuntamento annuale, istituzionale, in cui fare il punto sullo stato di attuazione dell’Autonomia differenziata. Un momento propositivo, essendo proprio l’Autonomia un processo dinamico nel tempo. L’obiettivo è organizzare conferenze ed incontri, tavoli di discussione e confronto. Perché, come la storia della Serenissima ci insegna, il Veneto è sempre aperto verso il mondo esterno, per conoscere ed imparare da chi, come noi, si batte per il proprio territorio. Il centralismo dell’Italia – conclude Zecchinato – ha generato un Paese diviso, così come il centralismo dell’UE ha spesso favorito pochi, a discapito di tanti. La storia ci ha dimostrato il fallimento di questi modelli, oramai superati. Il futuro si chiama Autonomia”.