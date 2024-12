VENETO – Vigili del fuoco: quest’anno 47mila interventi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I vigili del fuoco del Veneto hanno eseguito 47.076 interventi di soccorso nel periodo dal primo dicembre 2023 al 30 novembre 2024, con un incremento di 2.132, pari al +4,7%.

Mediamente ogni giorno i Vigili del fuoco svolgono 129 interventi.

Il dato è stato diffuso oggi in occasione della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo, celebrata con cerimonie nei vari comandi della regione.

Sono stati 11.347 gli interventi del comando di Venezia, 7.305 a Treviso, 7.171 a Padova, 6.961 a Vicenza, 6.228 a Verona, 4.286 a Belluno e 3.778 a Rovigo.

Gli interventi per incendi sono stati 6.556 con una diminuzione di 442 rispetto all’anno scorso. Tra quelli più impegnativi, il 24 marzo un incendio in un’abitazione a Chioggia (Venezia) con tre persone decedute; il 2 maggio il devastante incendio all’azienda di detergenti e imballaggi plastici Imp ad Altavilla Vicentina; il 6 agosto il rogo del magazzino Aumai a Conegliano (Treviso); ul 24 agosto le fiamme in un magazzino di prodotti chimici conciari a Monticello Conte Otto (Vicenza); il primo ottobre l’incendio per una fuga di gas di una condotta di media pressione a Gallio (Vicenza), dove ha perso la vita un uomo.

Vigili del fuoco particolarmente impegnati anche per i diversi interventi per maltempo e alluvione in tutta la regione a febbraio, maggio, settembre e ottobre. Personale della colonna mobile regionale è intervenuto in Emilia-Romagna a ottobre, sempre per danni alluvionali, e in Grecia ad agosto per i roghi boschivi.

Gli interventi per soccorsi e salvataggi sono stati 9.039, con un aumento di 695, tra cui l’attività di ricerca persone. I Vigili del fuoco negli ultimi 12 mesi sono intervenuti in 176 ricerche: Treviso 41, Belluno 36, Padova 27, Vicenza 23, Venezia 21, Verona 20, Rovigo 8, con 69 casi in più. Sono state 4.952 le operazioni per incidenti stradali rispetto alle 4.693 dei dodici mesi precedenti.

Sommozzatori speleo subacquei hanno partecipato alle operazioni di soccorso del disastro della centrale idroelettrica di Bargi (Bologna) del 9 aprile scorso, in cui un’esplosione e un incendio hanno colpito la centrale situata sul lago di Suviana causando sette morti e cinque feriti. Sono anche intervenuti al largo di Porticello (Palermo) ad agosto, nel recupero dei corpi all’interno dello lo yacht Bayesian.

Sono stati 210 gli interventi di soccorso del reparto Volo di Venezia a fronte di 325 missioni di volo, anche fuori regione, con 40 salvataggi di persone. Interventi anche per ricerca persona, per recupero salme e animali in zone impervie e per incendi boschivi. Sono stati invece 351 gli interventi dei sommozzatori dei due nuclei di Venezia e Vicenza, rispetto ai 260 dell’anno precedente.

Tra i compiti della Direzione interregionale l’esame delle normative antincendio: 60 quelle esaminate nel 2024, in linea con quelle dello scorso anno. Una volta al mese si è riunito anche il comitato tecnico regionale per l’esame della direttiva Seveso, che in Veneto riguarda 45 attività a rischio d’incidente rilevante: valutate 120 istanze, effettuate oltre 25 ispezioni con oltre 120 sopralluoghi nelle aziende. Sono state infine predisposte numerose edizioni del corso per formatori in materia di antincendi per la normativa salute e sicurezza dei lavoratori: abilitati oltre 200 tecnici.