VENETO (video) – Paziente issato dai pompieri fino alla propria abitazione

Alle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Villadose con il personale di prima partenza e autoscala per fare rientrare a casa nel proprio appartamento una persona infortunata e ingessata ad una gamba, impossibilitato a fare le scale anche per altre difficoltà motorie. I pompieri hanno assicurato il paziente lettiga dell’autoscala per poi issarlo al primo piano dell’abitazione, dove è stato trasbordato su una apposita sedia. Le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.