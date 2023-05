VENETO – Tumori: bilancio attivo per lo IOV

“Un esempio lampante della capacità di coniugare livello clinico e scientifico massimo a una gestione finanziaria oculata. L’Istituto Oncologico Veneto si conferma esempio nazionale di grande professionalità medica e amministrativa, che si coniugano in una realtà che rende orgogliosa la sanità veneta”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, in relazione alla pubblicazione della chiusura dell’esercizio 2022 dello IOV, con un utile di 435 mila euro.

“Quello che viene dallo IOV – aggiunge – è un messaggio forte e positivo: qui si lotta contro il tumore con ogni mezzo reso disponibile dalla scienza, si fa ricerca di alta qualità, si salvano vite o comunque si migliora la vita di chi è stato colpito da un male così grave, il tutto utilizzando in maniera assolutamente virtuosa le disponibilità economiche. E’ motivo di vanto per tutto il Veneto – conclude il Governatore – un Veneto dove abbiamo investito soldi e progettualità nella lotta al cancro, con la Rete Oncologica Regionale (ROV), con le breast unit per la cura multidisciplinare del tumore al seno, con il sostegno e vicinanza a un gioiello come lo IOV che, non va dimenticato, è anche un prestigioso IRCCS nazionale”.