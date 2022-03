VENETO – Trovato con un coltello a serramanico: denunciato 18enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Nella giornata di ieri, i poliziotti di Conegliano sono stati impegnati in diversi controlli sul territorio. Durante questi controlli, un ragazzo italiano di 18 anni è stato sorpreso con un coltello a serramanico, che ha cercato di occultare sotto un’autovettura in sosta. Il giovane è stato denunciato comunque alla Procura dei minorenni di Venezia.

Il fatto è accaduto in via Verdi, dove il giovane è stato controllato assieme ad altri due ragazzi. Tutti erano sprovvisti di documenti e uno dei tre, un 20enne di Tarzo con precedenti, è stato sanzionato perché in elevato stato di ubriachezza.

I controlli sono proseguiti anche in serata, quando sono stati denunciati un cittadino italiano e un cittadino gambiano, che avevano ricevuto il Foglio di Via dal comune. Infine, un sedicenne è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e 1,5 di hashish.